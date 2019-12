Adopta un enfoque más bayesiano en tu estrategia de negocios

Una compañía innovadora no es algo que se obtiene por facto, es un trabajo arduo en donde lo primero que se necesitan son ideas… y muchas de ellas pueden ser descabelladas en un principio pero van tomando una forma tal que son un hit o viceversa… suenan como una gran idea y terminan desechadas.

Veamos por ejemplo las muchas experiencias que tuvo Steve Jobs, concretamente cuando lanzó el iPhone en 2007.

Muchos expertos estaban menos que impresionados. Algunos dijeron que su forma inusual lo hacía difícil de manejar. Otros pensaron que era demasiado caro. Otros comentaron que todo el software adicional lo convirtió en una mala elección para su función principal: hacer llamadas telefónicas.

Pero parte del genio de Jobs era su capacidad para reconocer patrones que otros no podían.

Los ejecutivos de Xerox, por ejemplo, no vieron mucho potencial en su primera computadora llamada Alto que fue diseñada desde su inicio para admitir un sistema operativo basado en una interfaz gráfica de usuario, en cambio Steve la construyó en Macintosh basado en esta premisa.

Cuando los reproductores de música parecían un callejón sin salida, volvió a imaginarlos con el iPod y transformó la industria.

El problema con los patrones es que es muy difícil distinguir los buenos de los malos.

Lo que puede parecer un patrón prometedor a menudo está fuera de contexto o incompleto.

A veces pensamos que vemos un patrón que no está realmente allí. Eso es lo que hace que la innovación sea tan difícil, nunca podemos validar nuevos patrones mirando hacia atrás, solo podemos probarlos en el futuro.

La importancia del contexto

Veamos ahora el caso de la empresa Elance, era una industria que emplea mucha mano de obra. En este caso, el objetivo era automatizar el mercado para los trabajadores independientes.

Desafortunadamente, el patrón era falso. Si bien parecía funcionar bien en el contexto de las juntas de trabajo para puestos de tiempo completo, por alguna razón, simplemente no funcionaba para trabajos independientes.

Así que aquí el reto fue buscar o imaginar un patrón completamente nuevo y se observa que al parecer las grandes empresas trataban con miles de proveedores por lo que podían usar la tecnología para hacer un seguimiento de todos ellos.

Resultó ser una muy buena idea y hoy en día, el software de administración de proveedores es un gran negocio. Elance pronto fue rentable y en poco tiempo vieron surgir otro patrón familiar.

El éxito del negocio de administración de proveedores estaba comenzando a atraer una dura competencia de gente como SAP y Oracle por lo que se decidió vender el negocio de software de Elance.

Bueno… no todo terminó ahí ya que si se consiguió una vez, se pueden volver a ver otros patrones.

Nuevamente Elance notó el problema donde muchos contratos independientes no era el encontrar personas para hacer el trabajo, sino crear un compromiso exitoso.

Con el personal restante, Elance relanzó el mercado independiente, pero esta vez en lugar de centrarse en hacer coincidencias, la plataforma fue diseñada para crear compromisos exitosos.

La idea despegó y Elance creció a un ritmo asombroso. Más tarde, se fusionaría con su rival, oDesk, para crear Upwork que hoy es una empresa masiva que abarca 12 millones de freelancers y creciendo.

Ejemplos como estos los encontrarás en todas las industrias, lo importante es adoptar un enfoque más bayesiano (razonar con hipótesis cuya verdad o falsedad son inciertas) de la estrategia, en el que no esperamos que siempre lo hagamos bien, sino que con el tiempo nos volvamos menos equivocados.

Un destello de visión no te convertirá en Steve Jobs, solo significa que has reconocido un patrón que puede o no estar realmente allí.