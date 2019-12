Cómo elegir el tema perfecto de fiesta de cumpleaños para niños

Si bien no me considero un experto en el campo de la planificación de fiestas infantiles, si he planificado muchas a lo largo de mi vida desde muy joven, mucho antes de ser mamá.

Ahora y después de tres hijos de 9, 7 y 5 años la experiencia aún es mayor.

Si suma todo, eso significa que he planeado no menos de 21 fiestas de cumpleaños para mis hijos por lo menos, sin contar las de mis papás, hermanos, primos y tías. ¡Uf! ¡Me cansa solo de pensarlo!

Estoy segura de que muchos de ustedes se están preguntando: ¿Cómo demonios has hecho esto más de 21 veces y con tantos temas de fiesta diferentes?”

Esto puede parecer una tarea abrumadora, pero en realidad he encontrado que es bastante fácil a lo largo de los años, siguiendo algunas pautas simples.

a) Tener la idea

Una vez que tu hijo (o el festejado) tenga la edad suficiente para dar tu opinión (de 2 a 3 años), ¡definitivamente pregúntale qué quiere! Pero no dejes que dicten el tema al 100%.

Esto puede sonar controlante, pero confía en mí, mis hijos han creado algunos temas de fiesta bastante extraños a lo largo de los años que he tenido que rechazar.

Me encanta ver lo que mis hijos quieren hacer y luego trabajamos juntos para descubrir la dirección exacta del tema de la fiesta, y también si realmente se puede lograr.

¡Es un proceso muy divertido, y a mis hijos les ENCANTA planear sus propias fiestas y dar su opinión!

b) Usa la herramienta de Pinterest

En mi época no había esta fabulosa herramienta y ahora con mis hijos la uso mucho y es Pinterest.

Esta plataforma es un gran recurso para encontrar temas de fiestas de cumpleaños que no se han ejecutado completamente de la nada.

Intenta buscar temas únicos para fiestas infantiles o alguna frase similar. Verás una infinidad de fotos de un millón de fiestas diferentes, pero algo que veas puede despertar una idea y hacer que tus engranaje se muevan sobre un tema de fiesta en particular.

Ten cuidado al elegir un tema de fiesta que sea demasiado complejo.

Quizás a tu hijo le gusten las suricatas, ¿quién sabe? Si bien este podría ser un lindo tema de fiesta, podría resultar difícil de ejecutar sin un montón de trabajo de bricolaje de tu parte o trabajar mucho para preparar toda la serie de artículos personalizados para la fiesta.

¿Alguna vez has visto platos de fiesta de suricatas? ¡No, no lo creo! Si bien será muy original, definitivamente recomendaría mantenerte alejado de un tema muy complejo a menos que tengas tiempo para dedicarlo.

c) Mantente e alejada de los temas de fiesta con licencia

Estoy bastante segura de que será difícil esta sugerencia. Las tiendas y las grandes empresas AMAN licenciar productos temáticos para fiestas y venderlos a granel.

A los niños les encanta y es fácil para los padres. Pero, soy la primera en decir que me vuelve loca. No es único de ninguna manera y todos están completamente cansados de asistir a una fiesta temática de super héroes o Micky Mouse.

Te reto a que seas más creativo ¿por qué no organizar una fiesta temática de perros o cachorros que permita una mayor creatividad con la decoración?

En lugar de una fiesta de cumpleaños temática de Disney, piensa en hacer una fiesta temática de Carros con todo tipo de automóviles, camiones y carreteras.

Años después, cuando miras las fotos, tus fiestas serán más atemporales y clásicas.

d) Apégate a un solo tema

A veces, los padres se van por la borda e intentan combinar tres de los temas favoritos de sus hijos en una sola fiesta porque es lo que el niño es lo que quiere.

Esto dejará a tus invitados confundidos y se presta a una fiesta que parece tener múltiples personalidades. ¡Elija un solo tema y listo!

e) Planifica de antemano el tema de la fiesta de tu hijo.

Mi recomendación es comenzar a pensar en el tema con 6-9 meses de anticipación. Por lo general, empiezo a preguntarles a mis hijos qué les gustaría en unos 6 meses. Sí, a veces se desvían y cambian su idea, lo cual está totalmente bien, pero siempre les doy una fecha de “decidir antes” y ¡después de eso no pueden cambiarla!

¡Mamá tiene que empezar a comprar y fabricar! ¡Planear con tanta anticipación te permitirá encontrar artículos únicos para la decoración de tu fiesta que pueden requerir una planificación anticipada!

