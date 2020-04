¿Cómo definiríamos el cine de arte?

El cine de arte a menudo se define como una obra artística o experimental que expresa un significado simbólico a través del cine.

Es ambiguo, estéticamente rico, complejo y, lamentablemente, a menudo se define como comercialmente inadecuado para la audiencia masiva.

Sí… no es fácil para mucha gente digerir este tipo de películas.

Con películas como Under the Skin (2013), Mulholland Drive (2001), The Great Beauty (2013), The Tree of Life (2011), Anomalisa (2015), Moonlight (2016) y The Neon Demon (2016) ¿La línea entre el cine de arte y ‘otras’ películas (comerciales) cómo sería o posiblemente se difuminan?

Esta breve lista de películas fue popular y cada una fue innovadora en sus respectivas formas. ¿Fueron éxitos comerciales masivos? No en el sentido de de los estándares.

Este tipo de películas, este tipo de cine, sigue siendo muy específico en todos los sentidos de la palabra.

Pero ese nicho propiamente es masivo y está creciendo.

Puede ser difícil clasificar estas películas, generalmente tenemos la necesidad de clasificar todo en cajas, entonces, ¿dónde encajan estas películas? Todavía las considero como cine de arte.

También encajan bajo el paraguas de películas independientes, dramas cerebrales y artículos de opinión sobre temas sociales.

Ellos unen este espacio entre películas comerciales y cine de arte. Sin embargo, en su mayor parte, siguen siendo impopulares (en comparación con las películas comerciales), o peor, desconocidas para las masas de la película que se hacen públicas.

Estas simplemente no son películas que el público masivo vaya a ver.

Vi estas películas en un teatro local, en mi pequeña ciudad universitaria, así que ¿por qué este vacío, si tengo acceso a ellas, por qué no se están volviendo más populares?

Cuando fui al cine para ver estas películas, el espacio casi siempre estaba casi vacío.

También entiendo cómo funciona la distribución de películas y cómo la compañía elige dónde mostrar sus películas y todo ese enjuague de negocios que rodea a los cines y la distribución de películas.

Entiendo que las compañías no dan películas como estos grandes presupuestos promocionales, y obtienen lanzamientos teatrales limitados.

Pero en el mundo de hoy, con innumerables plataformas de transmisión y servicios a pedido, este tipo de películas aún no logran romper ese nicho.

De ninguna forma estoy diciendo que las compañías como LD, Village Roadside, a24, Open Road, Focus Features o The Weinstein Company deberían seguir el camino de los grandes gigantes corporativos.

Necesitan seguir haciendo exactamente lo que han estado haciendo, que es producir un cine hermoso e importante.

Entonces, ¿qué significa todo esto para el cine de arte moderno?

Ciertamente está evolucionando, se está volviendo más universal y, en general, no creo que haya habido un momento en que las películas de arte hayan estado más fácilmente disponibles en una variedad de formas.

En fin, hoy en día contamos con un mayor acceso y facilidad de llegar a este tipo de segmentos del cine ya sea a través de teatros especiales que particularmente se encuentran en las universidades o bien, a través de tiendas y afortunadamente por Internet.

Esperemos que pronto las salas de cine abran espacios a este tipo de cine y entonces… las cosas seguirán cambiando.