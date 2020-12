¿Es la cereza una fruta o una baya?

¿La cereza es una baya o una fruta? A veces suele ser que buscas en una receta y te dicen que coloques bayas en tal o cual procedimiento y entonces salta la duda si colocar o no cereza.

Lo que si no hay duda, es que tanto en la panadería como en la repostería, la cereza tiene un lugar muy especial.

Cerezas

a) Historia de la cereza!

Las cerezas se han desarrollado durante muchos años y muy probablemente comenzaron en la zona alrededor del Mar Negro.

Los griegos y romanos las utilizaron ampliamente y se hicieron populares en toda Europa y China.

Las deliciosas cerezas dulces probablemente llegaron a la India a través del Medio Oriente durante el reinado del emperador Akbar entre 1556 y 1605.

Las cerezas dulces se utilizan para comerlas frescas, mientras que las guindas se utilizan para hornear en general.

Volviendo a la pregunta real y con información de cerezadeljerte.org

Las cerezas parecen bayas. Son delicadas, dulces y redondas, y tienen un tamaño similar al de una fresa. También se encuentran junto a las fresas en los supermercados y tiendas de abarrotes.

Por otra parte, las cerezas tienen una semilla como una ciruela o un melocotón, posiblemente convirtiéndolas en una fruta.

Las cerezas se desarrollan en los árboles, de manera similar a las ciruelas y los melocotones, y crecen a partir de flores blancas o rosadas que brotan en primavera.

Pero, ¿qué es la cereza en términos botánicos?

Las bayas son realmente una especie de fruta, ya que son un subconjunto de frutas carnosas simples.

Una baya se caracteriza como un producto orgánico donde todo el pericarpio es carnoso con una o varias semillas.

Esto implica que la fruta no tiene centro y es totalmente apetecible. Las cerezas no tienen centro y toda la fruta es carnosa, sin embargo tiene un hueso en el centro, por lo que no es totalmente comestible.

De esta manera, no cumple con el significado de baya.

Las cerezas realmente se incluyen en una clase alternativa de “fruta carnosa simple”, llamada “drupa”, que incorpora todos los productos orgánicos que tienen una semilla rodeada por una cáscara dura conocida como hueso.

De manera similar, como habrás adivinado, esta clasificación incorpora nectarinas, melocotones y ciruelas.

Entonces, para abordar nuestra pregunta original: las cerezas son frutas y las bayas son frutas, sin embargo, las cerezas no son bayas, las cerezas son drupas.

Ahora bien, ¿qué frutas son las bayas? A fin de cuentas, los arándanos y las frambuesas lo son, pero ¿aceptarías que los tomates, las uvas, la guayaba, la papaya, los aguacates y los plátanos que estén todos bajo la clasificación de las bayas?

Más cerezas para pastel

Numerosas frutas generalmente llamadas bayas, por ejemplo, las moras y frambuesas no son bayas de ninguna manera, pero se denominan “frutas agregadas”, que consisten en numerosas drupas pequeñas agrupadas.

Entonces, ya sean frutas o bayas o drupas, lo cierto es que las cerezas son deliciosas y se usan durante mucho tiempo.

Son conocidos por su delicioso sabor y se utilizan en conservas, vinos y productos horneados.

Ahora que lo has sabido todo sobre las cerezas, ¡finalmente es hora de que pongas las deliciosas cerezas en la parte superior de tus postres y en tu boca para darle a las papilas gustativas un placer definitivo!

Más información: esperanza.mx

Video: YouTube