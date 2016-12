Destacan en norteñas potencial automotriz

SON ENTIDADES CON POCOS VEHÍCULOS POR HABITANTES, EN RELACIÓN A SU PIB PER CÁPITA

BIZNEWS

Si de potencial en el mercado automotriz se trata, los estados norteños de Coahuila y Sonora, así como Tabasco, son los principales en el país, según determinó el portal de compra y venta de autos Carmudi.com.mx

El sitio de Internet presentó un estudio que revela el posible futuro del mercado automotriz en las diferentes entidades mexicanas, basándose en un análisis del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Para la realización de este estudio, se tomó el PIB per cápita de cada estado y se comparó con su parque vehicular per cápita. De esta manera, se encontraron entidades con diferente penetración de automóviles en relación a su poder económico”, explicó el portal en un comunicado.

Camudi.com.mx explica en el informe que estados con pocos autos por habitante, en relación a su PIB per cápita, cuentan con mayor potencial de crecimiento automotriz para los próximos años. De estos, señaló a los tres con la mayor proyección: Tabasco, Coahuila y Sonora.

“Este trío reúne todas las características necesarias para lograr este crecimiento: alto poder económico por habitante, baja penetración de vehículos, buena infraestructura vial y una sólida red de comerciantes de automóviles”, afirmó Camudi.com.mx

En el caso de Coahuila, señala el informe, se destaca por albergar más del 95% de las reservas de carbón y 30% de las reservas del gas en el país. También reúne un importante número de plantas industriales. La entidad norteña, agrega, tiene un PIB per cápita de $186,386 pesos y un promedio de autos por persona de 0.16.

Además, Coahuila también contribuye a la producción automotriz nacional con su planta Chrysler (Saltillo), mientras que en Ramos Arizpe se encuentra la planta de General Motors, donde se ensamblan modelos para exportación como la SRX, Captiva, Chevy Monza, HHR y Vue.

Por su lado, Sonora cuenta con actividades económicas como la ganadería, minería, pesca y agricultura. Recientemente la industria maquiladora y de producción de alimentos han tenido auge en la entidad fronteriza. Sonora es uno de los estados más grandes del país por su extensión territorial y constituye uno de los mejores destinos para hacer buenos negocios, subraya Carmudi.

“Sonora también cuenta con una planta Ford donde se fabrican autos híbridos como el Fusion, el Milán y el Lincoln MKZ, todos para exportación. Su PIB per cápita es de $167,362 pesos, mientras que el número de autos per cápita es de 0.18”.

Respecto a Tabasco, ubicada en el sureste mexicano, tiene como principal actividad el sector de servicios, seguido por el comercio. Entre ambos generan más del 60% del PIB estatal. Cuenta con un PIB per cápita de $234,572 pesos y un promedio de 0.12 autos por habitante.

Carmudi.com.mx estableció que el futuro crecimiento en autos puede traducirse en oportunidades de negocios relacionados al ramo, tanto en el sector privado como público. Pero, aclaró, será necesaria mayor inversión en infraestructura vial y carretera, así como un mayor número de agencias, lotes, talleres, autolavados y tiendas de autopartes.

“Para emprendedores interesados en esta industria, Tabasco, Coahuila y Sonora definitivamente son estados atractivos para lanzar una empresa”, finalizó.

