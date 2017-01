Refuerza negocio de aluminio

SE PROYECTA QUE EL CONSUMO DE ALUMINIO RECICLADO EN EL MUNDO CREZCA 6.7% EN UN AÑO

Signature Group Holdings anunció la semana pasada la consolidación de un contrato de compra definitiva de acciones a fin de adquirir el negocio Global Recycling and Specification Alloys (GRSA) de la empresa Aleris Corporation por $525 millones de dólares.

La Junta Directiva de Signature aprobó de manera unánime la transacción propuesta. Dicha transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones y autorizaciones reglamentarias conforme a la Ley Hart-Scott Rodino de Reformas Antimonopolio.

Lo anterior marca el ingreso de Signature al renaciente mercado del aluminio en Norteamérica y Europa. GRSA, el reciclador independiente de aluminio más grande del mundo, está posicionado para mejorar los fundamentos que están moldeando nuevamente los mercados del aluminio en el planeta, informó la empresa.

Sectores como el automotriz, el aeroespacial, el de los empaques y el de la construcción están experimentando un aumento en el consumo de aluminio. En particular, el sector automotriz está consumiendo más aluminio a medida que los mandatos gubernamentales exigen menos emisiones de carbono y obligan a los fabricantes de autos a mejorar la eficacia del combustible.

“Este acuerdo transformará a Signature dentro de una industria que conozco muy bien”, dijo Craig Bouchard, presidente y director general de Signature. “GRSA es el productor de bajo costo y el indiscutible líder del mercado en dos continentes, con sólidos prospectos de crecimiento y una ventaja competitiva sustentable”.

Signature espera nombrar a Terry Hogan, actual vicepresidente senior y líder del negocio Recycling and Specification Alloys de Aleris en Norteamérica, presidente del negocio GRSA a partir del cierre de la adquisición. Russell Barr, vicepresidente y líder del negocio de reciclaje de Aleris en Europa espera ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo en Europa.

Se proyecta que el consumo de aluminio reciclado en el mundo crezca 6.7% en un año durante los próximos 10, en comparación con el consumo de aluminio primario de 4.5% según Freedonia Group.

GRSA lidera el mercado mundial en reciclaje de aluminio, convierte los residuos y la escoria de aluminio en metal utilizable y aleaciones de especificación en material fundido, lingotes y otras modalidades.

Para el período de 12 meses que terminó el 30 de junio de 2014, Aleris reporta que las ganancias de GRSA antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, con valor base ajustado independiente (“EBITDA ajustado”) fueron de $74.9 millones de dólares.

Aproximadamente 65% del negocio de GRSA se lleva a cabo en Norteamérica y 35% en Europa. GRSA opera un total de 24 instalaciones distribuidas en seis países.